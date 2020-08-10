香港警方今以違反《國安法》名義，逮捕壹傳媒創辦人黎智英和其兒子，以及壹傳媒相關人士，而壹傳媒的股價也在早盤時一度暴跌，但午盤後股價卻翻紅暴漲逾340%。黎智英遭逮捕和壹傳媒股價翻紅的巨大反差，也引起台灣網友熱議。

黎智英遭到港警逮捕後，大批警力湧入香港壹傳媒總部搜查，導致壹傳媒股價早盤一度回測至0.075港元，暴跌超過16%。不過，壹傳媒股價午盤後急拉到0.4港元，截至下午3點，成交額放量暴增至3.24億港元，達14,299筆成交筆數，股價創2019年6月以來高點紀錄。

對於黎智英被捕，但壹傳媒股價卻翻紅暴漲收盤，有網友在PTT上表示，「今天香港蘋果日報全賣完，現在連股價都出現，報復性上升....」，其他網友則回應，「香港人真猛」、「利空出盡」、「利空盡出」。

不過，也有網友表示，「搶控制權」、「股東搶股權吧」、「應該是收到風聲要換老闆了吧」。

黎智英被捕的消息傳出後，總統府方面也對此表示遺憾，總統府發言人張惇涵指出，此舉嚴重戕害香港的新聞自由、人權法治與民主自由。台灣作為國際民主價值同盟的一份子，對於北京當局此種繼續侵害香港的民主及人權的做法，表達高度的遺憾和譴責，並呼籲北京當局應該解決爭議，而非針對人民。

(中時新聞網)