壹傳媒創辦人黎智英10日上午因涉違反香港國安法遭港警拘捕，震驚外界，國民黨革命實踐研究院院長、台北市議員羅智強直言，大陸如今出重手，台灣還有能力撐香港嗎？他認為現實層面來看，是不可能撐香港的。

網路節目YAHOO TV《鄉民來衝康》10日邀請資深媒體人趙少康、尹乃菁、黃暐瀚、台北市議員羅智強、網路名人四叉貓、台灣民眾黨公關長吳怡萱，探討「香港黎智英被捕」，並分析目前局勢。

羅智強分析指出，《香港國安法》通過後，已顯現出大陸在過去香港反送中這類活動影響下，出手是非常嚴厲的。相對的，美國因為大陸崛起，現在只要碰上與大陸、香港有牽連的人事，甚至妻孥，也都會變成被美國鎖定的對象。

羅智強說，這次港府抓黎智英和2兒子，是對外展現震懾性，並清楚傳遞，只要站在執政當局對立面，可能就會被如何對待，要製造寒蟬效應。

羅智強進一步說，問題是台灣有能力撐香港嗎？他認為，台灣是不可能撐香港的，現實層面只能口惠實不至，事實上，現在的民進黨政府，沒有拿出任何具體、有實質意義的撐香港措施，實際上也拿不出來。香港去年因其國安法議題，在國際上獲得很大的聲援聲量，民進黨更是傾其全力聲援，但香港國安法通過後，民進黨的反應有先前的1%嗎？顯然未能真正撐香港。

羅智強認為，兩岸關係已經壞到一個程度了，現在美中就是對抗的情況，川普上任後，每一個籌碼都變成前鋒的士卒，香港反送中期間，美國鑿斧的痕跡很深，香港已被美國作為牽制大陸的一個籌碼，台灣也是。

(中時新聞網)