美國總統川普於7月3日在南達科他州的拉什莫爾山國家公園，在唱國歌時海軍藍天使空中分列式從空中飛過。 （美聯社）

美國總統川普對於在總統山雕刻自己頭像一事回應。 （取自推特）

美國總統川普的白宮助理在2019年傳出曾與南達科他州政府接觸，商討在該州的拉什莫爾山（即總統山）上增加川普在內的美國總統雕像。對此，川普在推特上否認了這一消息，但他最後加了一句：這聽起來是個好想法！

據《中評網》引述《紐約時報》8日報導，消息人士透露，2019年白宮內的一名助理曾聯繫南達科他州州長，詢問如何在總統山上添加更多總統雕像，其中包括川普。

拉什莫爾山（Mt. Rushmore）俗稱總統山，位於南達科他州的拉什莫爾山國家紀念公園內，山體上刻有四座高達60英尺（約18公尺）的美國前總統雕像，分別為華盛頓、傑弗遜、老羅斯福和林肯。這四位總統被認為代表了美國獨立至20世紀40年代150多年的歷史。整個工程於1927年動工，至1941年宣告完成。

南達科他州州長在2018年的一次採訪中指出，在她與川普首次在白宮橢圓形辦公室會面時，川普就提及了這座雕塑。在和特朗普握手之後，南達科他州州長對川普表示：「總統先生，你應該找個時間來南達科他州，我們那裡有總統山。」川普回應道：「你知道嗎？讓我的臉出現在總統山上是我的夢想。」

起初，南達科他州州長以為特朗普在說笑，「我笑了起來，但他（川普）沒有笑，所以他是認真的。」

《中評網》引述《商業內幕》新聞網站9日報導稱，美國國家公園管理局表示，不太可能再把第五個總統的頭像刻到總統山上去了，因為山體上已無安全的表面了，剩下來的岩石結構都不穩定，假使強行雕刻新的總統頭像，那麼可能會使得現有的4位總統的頭像面臨危險。

不過川普在推特上指出，這是假新聞，儘管他這3年多來做了很多事，但他從未提這項建議。不過他最後加一句，「這聽起來是個好想法！」（sounds like a good idea to me!）

(中時新聞網)