統一獅萊恩生活日誌從挑戰划龍舟、中職選秀測試會、東洲黑糖奶舖一日店長、漁光點點文創市集、關懷長照陪伴長輩，身為台南人的一份子，萊恩生活嚐試挑戰各項任務，透過實際體驗了解各行各業的辛苦。

萊恩今（10）日早上特地來到台南晶英酒店，接獲任務挑戰一日主廚製作美味漢堡，21日至23日台南晶英「府城漢堡節」活動，周六萊恩也將和獅隊選手一起出席活動，參與屬於臺南人的漢堡節活動。

本次活動也邀請台南漢堡職人共同參與，萊恩也不落人後，特地來到台南晶英酒店跟ROBIN'S牛排館副主廚黃國維請教如何製作漢堡。

萊恩平日充滿好學和好奇心，首度穿上廚師服站在鐵板料理桌前，等待廚師備料之際，拿起鐵板燒專用廚具玩耍起來，架勢十足讓主廚黃國維感到十分佩服，甚至懷疑萊恩是不是有偷偷練過。

擔任主廚就是要耐熱，萊恩平日已經習慣在大太陽下表演跳舞絕非難事，好學的萊恩認真聽著主廚黃國維介紹製作漢堡的每一個要領，透過示範和教學，萊恩也躍躍欲試親自製作美味漢堡，整個過程充滿樂趣，但萊恩也不失敬業精神，認真學習完成任務，完整萊恩生活日誌挑戰一日主廚製作漢堡完整影片，將於今晚20:00統一獅官方粉絲團線上首播。

萊恩表示：「謝謝主廚黃國維很認真的把每一個要領傳授給我，可惜我還不夠熟練，需要主廚在一旁幫助，但是一個很棒的體驗，自己也會找時間多多練習，未來或許有機會可以在台南棒球場為球迷服務，但還是得通過主廚認證才能服務大家。」

(中時 )