高雄英迪格酒店搶攻三倍券商機，於酒店三間餐廳消費，使用振興券支付每500元，可抵600元消費。（柯宗緯攝）

高雄英迪格酒店搶攻三倍券商機，即日起官網或APP預定住宿，可同時使用安心旅遊補助及振興券折抵房費，暑期旅遊特惠標準費率8折，每房晚只要4000元起，加贈每房至多兩位成人豐盛港都風味自助早餐。業者也統計，7月15日以來近1個月，大約10個客人就有4位會用三倍券支付。

高雄英迪格酒店指出，7月15日起，於酒店三間餐廳消費，使用振興券支付每500元，可抵600元消費。此外，還推出「梭哈振興券優惠」，民眾支付振興券3,000元可購買下列商品四選一：CRAFT咖啡廳包月30天早餐組合(價值4,550元)、CRAFT咖啡廳包月30天暢飲兩小時精選紅白酒 (價值5,500元)、Wok on the Park全日餐廳半自助餐餐券六張 (價值5,280元)、Pier No.1高空酒吧包月30天Happy Hour兩小時暢飲啤酒 (價值8,250元)。詳情請電洽：07-272-1555 轉 210。

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