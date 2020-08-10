◎米克拉颱風生成 海巡超前部署嚴加戒備

中央氣象局預估10日晚間輕颱米克拉暴風圈將觸及台灣西南部岸際，西部將受外圍環流影響挾帶強風豪雨，且未來有增強趨勢，各地區恐有災情產生；中部地區目前雖尚未受颱風影響，海巡署中部分署超前部署，已嚴加戒備做好防颱準備，並於苗栗至嘉義沿海勸導遊客、釣客及漁民注意自身安全。

◎減班休息本期減少7627人 創疫情以來最大減幅

勞動部今(10)日公布最新減班休息統計，減班家數與人數均創疫情以來最大減幅，計有事業單位734家、實施人數1萬9458人，較前1期減少388家、7627人。

◎70歲翁腦中風 竟是因為雙側頸動脈狹窄

一位70多歲的男性病患因腦中風後，才檢查出他的雙側頸動脈狹窄程度都高達90％以上，澄清醫院心臟血管內科醫師張耿豪表示，頸動脈狹窄在60％以上，如果不即時處理的話，更可能再導致下一次的中風，經置放頸動脈支架，配合藥物和復健一個多月後，該病患已經可以自己行走，十分開心，關鍵是讓患者心臟打出的血液，順利通往腦部。

◎高鐵聯手卡娜赫拉 聯名商品再報到

國旅正夯，P助與粉紅兔兔也再度搭高鐵來報到，陪您一起暢遊台灣！台灣高鐵公司推出第二波「卡娜赫拉的小動物」聯名商品，包含：保溫保冷袋、野餐墊與ID卡套等9項超萌實用商品。高鐵公司表示，全系列聯名商品不僅可在高鐵列車、車站便利商店及自動販賣機買到，更同步透過momo購物網、PChome 24h購物網以及台北101觀景台販售，入手喜愛商品更輕鬆；無論您是鐵道迷或卡娜赫拉迷，快手刀搶購，限量「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品，絕對不容錯過！

(中時新聞網)