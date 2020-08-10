第6號颱風「米克拉」逐漸北上，外圍環流將帶給部分地區局部性大雨及豪雨，勞動部職安署呼籲雇主加強安全設施之防颱準備，並確實依職業安全衛生法規定，避免勞工發生職業災害。

職安署官員表示，颱風期間常發生勞工搶救河床上機械設備或從事河川疏濬遭暴漲河水圍困、邊坡擋土工程遇土石崩塌、施工架、工地固定式起重機受強風侵襲造成倒塌，以及外勤人員遭飛落物體砸傷等災害，勞工及機械設備應視天氣預報及水位監視系統等資訊提前撤離，及應有危險發生時能通知作業勞工迅即撤離之通報系統、撤離程序及救援程序。

另外搭設外牆施工架部分應加強穩固措施，加強檢查施工架架材是否有損傷、繫牆桿安裝狀況是否鬆弛、基腳是否下沉及滑動；工地圍籬應確保牢固，避免強風掀起；架上張掛帆布或廣告物應暫時拆卸，以免因風壓太大，施工架無法承載而倒塌肇災，橋面上物體應固定牢固，避免飛落致災。

職安署官員指出，使用工地塔吊作業：塔吊塔柱應加強固定如以牽索牢繫，並停妥吊鉤及伸臂，當風速達每秒16公尺以上時，嚴禁使用塔吊作業。

而颱風期間應避免或停止勞工從事外送服務，其他如新聞採訪及災害搶救等必要之外勤作業，應事前評估危害，置備適當個人防護具、交通工具等安全設施。

(中時 )