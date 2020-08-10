金鐘視后高慧君再度挑戰自我極限，在新片《逃出立法院》武打戲不斷，除了狂操體能外，更要穿著1吋跟鞋在噴滿血漿的議會中奔跑、對抗活屍。她笑談自己過去有散打底子，本來對動作場面躍躍欲試，豈料在開拍前因練習傷及橫隔膜舊傷，「一場排練許久的動作戲要在浴場進行，但因為武術指導親臨現場示範後，判斷因為溼滑太過危險，決定取消」，不過這個調動也讓她放下心中大石，鬆了一口氣。

因片場溼滑，高慧君表示為了不讓自己滑倒，還祭出「小撇步」在鞋底用刀子劃痕，增加摩擦力防滑。不過做好萬全準備的她，難免還是有失算的時候，高慧君小心翼翼地說道：「在拍攝時，對戲最多的庹哥（庹宗華）穿著軍靴，其實不小心踩到我的左腳趾，我當下沒跟他講，所以他到現在還不知道這件事，我2個腳趾後來花了半年才好。」

高慧君坦言現實生活中一樣會為家人犧牲。（盧禕祺攝）

她接著解釋，當初不以為意，沒想到疼痛持續很久，檢查後才知道是腳趾骨頭錯位，所幸沒有粉碎性骨折。她率性地說：「沒跟庹哥講是因為不想造成他心理負擔，反正我腳也好了！」另一次受傷則是右腳踝扭到，雖然現場防護員貼心照料，但還是讓她好一陣子下戲後，都得把腳抬高洗澡，加上為了緩解每日過度操勞的身軀，得貼上8片藥布才能入睡，到現在回想起來還是餘悸猶存。

高慧君拍片如搏命，挑戰自我極限。（盧禕祺攝）

今年47歲的高慧君飾演癌末公務員，在片中看破生死，角色如大姐頭一般的強大氣勢，更是近乎本色演出。一場與活屍正面對決的緊張時刻，她選擇犧牲自我，問起若是現實中遇到困境會如何抉擇，她坦言一樣會奮不顧身，「如果是很愛的家人，一定會擋在前面！從小時候遇到像是地震的時候，我就會像大姐一樣（跳出來），加上現在爸爸不在了，整個家算是我在扛，雖然2個妹妹已經嫁了，但要是哪天發生天災人禍，像是現在一地震，不管怎樣我會先衝去護著媽媽，一面叫著我家貓咪『Bobo』過來！」《逃出立法院》14日全台上映。

(中時 )