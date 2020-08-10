隨著股東委託書驗證程序的完成，東及開發掌握東林（3609）經營權勝券在握，外資派相關團隊已經注資數億元，一舉拿下經營權之後，相關團隊將瞄準東盟LED市場，並與泰國合作夥伴共同切入東盟LED生產圈，包括泰國房地產開發商、T-bar業者以及政府標案業者，均有意與新團隊合作。

東及開發董事長劉潔芝、董事李懷原等10日共同出面召開記者會，秀出手中已經驗證而掌握8月22日過半支持的開會通知單及委託書外，同時也出示掌握已經驗證完成的台中場52％的開會通知單及委託書，代表8月22日台中場的股東會勢必因出席率不足五成而流會，東林外資派股東在經營權爭奪戰上，可說是邁進一步。

東及開發為東林前十大股東，在這場經營權之爭被市場視為外資派的代表，由於劉潔芝、李懷原各有專業，董事戴偉衡曾任職台積電、Compaq電腦、世界知名創投國際華登投資集團、創辦麥實創投等，也曾輔導宸鴻、奇揚網科、GDS上市，具備跨國與台灣的創業投資、產業發展實務經驗，精熟工廠管理、網路科技應用及服務，戴偉衡強調自己來自於產業，因此格外關切東林未來的發展。

戴偉衡也不諱言，已與二～三位專業經理人接觸，未來希望將東林國際化，並與泰國合作夥伴攜手切入東盟LED生態圈，泰國的基礎設施、大型建案以及民間從傳統照明轉進LED照明的商機龐大，若能與當地業者結合，有很大的成功機會。

據了解，目前東林接觸的泰國合作夥伴包含房地產開發商、T-bar業者以及政府標案業者，未來除了將智能導入LED之外，中長期也將以能源為發展主軸。

李懷原表示，8月22日在南港召開的股東會，是雙方陣營均提出補選董事（含獨立董事）候選人而認可的唯一合法股東會場次，在東及開發獲得過半股權的開會通知單及驗證完成委託書後，也是唯一開得成的股東會，對於正式拿下東林的經營權深具信心。

李懷原強調，未來將積極在東林既有自有品牌HEP、LED相關產品上，結合團隊熟稔泰國市場與在地文化的優勢，導入包括東協以及其他國家的業務資源，將有助於未來東林公司在東協市場業務拓展、LED照明之上下游資源整合。

(工商 )