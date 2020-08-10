非PC出貨激增 仁寶7月營收月增近1成至897.71億元 17:232020/08/10 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 仁寶宣布，7月份營收為897.71億元，較上月成長9.9%，較去年同期成長14.3%，累積前7月營收為5,354.72億元，比去年同期年減 1.1%。仁寶表示，7月筆電出貨量與上月持平、約為400萬台，營收月增主要動能來自於非PC產品出貨順暢。 法人表示，Google Pixel 4a即將在8月下旬起陸續在12國開賣，仁寶已經正式出貨並認列營收，蘋果iPad在疫情增溫下需求續強，而亞馬遜8吋平板Fire HD8第三季也已進入出貨旺季，都是帶動非PC出貨大增、推動營收上揚的動力。 (工商 ) #上揚 #仁寶 #PC #月營收 #增近 也許您會感興趣 推薦閱讀 六角7月合併營收重返4億元大關 創今年單月新高 17:232020/08/10 財經 晶圓雙雄7月營收出爐 聯電創單月新高、台積電維持千億表現 15:172020/08/10 財經 鈺齊-KY自結7月合併營收11.44億元 創歷年同期次高 15:402020/08/10 財經 岱宇7月營收10.42億元、年增197.56％ 再創單月營收新高 15:342020/08/10 財經 小型被動廠業績俏 今展科、興勤7月營收同飆次高 09:182020/08/10 財經 台驊投控7月營收年增25.49％ 月增5.29％ 其中海運營收創歷史新高 16:042020/08/10 財經 豆府餐飲集團7月營收1.82億元 再創新高 16:412020/08/10 財經 勤誠7月營收報喜 前7月營收續創同期新高 11:592020/08/10 財經 聚焦台灣及線上演出 必應7月營收創今年單月新高 13:402020/08/10 財經 《業績-生醫》葡萄王7月營收年減2.07％ 台灣機能性飲料上架衝業績 15:572020/08/10 財經 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 黎智英被捕後KOL出聲 壹傳媒午後股價竟翻紅飆漲340％ - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 三星最新5G機降價賣 全球跟跌 - 日報 注意！00878驚揭大隱憂 專家爆這檔ETF更賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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