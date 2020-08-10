仁寶宣布，7月份營收為897.71億元，較上月成長9.9%，較去年同期成長14.3%，累積前7月營收為5,354.72億元，比去年同期年減 1.1%。仁寶表示，7月筆電出貨量與上月持平、約為400萬台，營收月增主要動能來自於非PC產品出貨順暢。

法人表示，Google Pixel 4a即將在8月下旬起陸續在12國開賣，仁寶已經正式出貨並認列營收，蘋果iPad在疫情增溫下需求續強，而亞馬遜8吋平板Fire HD8第三季也已進入出貨旺季，都是帶動非PC出貨大增、推動營收上揚的動力。

(工商 )