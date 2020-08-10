連鎖餐飲集團六角國際（2732）公告上半年營運成果與7月營收，受到新冠肺炎影響，六角上半年合併營收新台幣17.07億元、營業淨利0.67億元、稅後淨利0.23億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.55元。六角7月營收重返4億元大關達4.23億元、年減10.52%，為今年單月新高，累計今年前7月營收21.29億元、年減23,90%。

展望後市，六角表示，今年4月為公司營運谷底，五月已見回溫，中國大陸市場陸續解封，旗下杭州瑞里門市已逐漸恢復營運，推升營收逐月走高，且受惠台灣防疫有成，政府提振經濟措施，加上公司推出加碼方案奏效，王座國際營運表現亦已接近去年同期表現，集團合併營收呈現逐月成長，減幅亦見縮減，考量全球「Chatime日出茶太」門市仍有多數未完全恢復正常營業，預期隨著各國解封與振興經濟活動開展，下半年營運表現可望延續第二季的觸底反彈趨勢逐步回升。

六角主力品牌「Chatime 日出茶太」全球版圖已完成六大洲布局，並且在手搖茶最大市場中國，已與杭州瑞里股權戰略合作，目前在多個國家包括印尼、菲律賓與北美市場等均站穩當地手搖茶飲品牌龍頭地位，並建立高品牌力與知名度。六角表示，新冠肺炎疫情衝擊是「短空長多的產業淘汰賽」，六角公司資源與現金充足持續保持擴張策略，如日本近期已見多家手搖茶業者退出當地市場，「Chatime日出茶太」在日本展店動作不停步，爭取市場市佔率。

今年雖面臨疫情影響，然六角經營高層仍堅持將員工視為最重要的資產，六角集團董事長王耀輝表示，公司高層將與員工「疫」起相挺，不裁員、不減薪、不放無薪假，續辦員工旅遊，並加碼發放激勵獎金給員工，以感謝員工堅守崗位。

(工商 )