台北大巨蛋復工爭議持續延燒，前北市都發局長林洲民痛批台北市長柯文哲開全台惡例，北市議員林亮君、簡舒培今也提告柯文哲及前市府祕書長張哲揚圖利；柯回應，批評大巨蛋很簡單，但反對的人要提出對策，林洲民反嗆「我5年前就講了，柯文哲記憶力衰退！」

「柯市長你是不是記憶力衰退？」林洲民表示，他2016年開始就清楚對遠雄表達解決方法，其中一種就是請守法、送台建中心通過性能式法規審查，內政部至今未將建築技術規則第97、127條納入免適用的檢討範圍，北市府應要求遠雄守法。

林洲民說，大巨蛋設計不符合建築技術規則第97、127條，早在2016年春天他就至少8次行文遠雄告知該設計不符合建築法規，遠雄至今未改進，在這5處下沉式廣場，至少11座室內安全梯接戶外安全梯之間，完全沒有1小時防火時效的防火區劃來保護逃生者，「每次看遠雄的設計圖，我其實看得是脊椎發涼！」

林洲民痛批，大巨蛋不符合公共安全法規要求，他和台灣其他縣市的建管處主管者通過電話，大家都認為匪夷所思、不敢相信台北市這樣做，他認為，此舉會讓北市建管處在全台建管單位中抬不起頭，不能放水事，為什麼可以強行要求基層公務人員放水？「不可以！不可以！不可以！這是台灣首創惡例！」

對於市府堅稱，核准大巨蛋復工是因行政、技術分立，林洲民不以為然說，行政審查和技術審查分開，是給守法的建築師和申請人看的，市府明知建築師簽證時是不實簽證，現在只引用行政審查，會讓全台建築界難以接受、難以容忍，是侮辱建築界。

林洲民認為，行政、技術分離是「處理原則」，而不是拿來作為放任不實簽證的藉口，國家不宜以如此消極的原則來面對大巨蛋的議題，試問巿長，在公開的記者會宣稱大巨蛋案不符合建築技術97條之規定，那麼還要再視而不見不實簽證之實，而把責任推到技術審查機關嗎？

(中時 )