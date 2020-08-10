壽山動物園暑期同樂會-壽Ｑ家族見面會。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

壽山動物園暑期同樂會-YOYO家族見面會。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市府觀光局暑假活動精彩不間斷，除愛河、旗津、蓮潭多元水域體驗外，壽山動物園於日前舉辦暑期同樂會「動物奇遇記」，配合暑期免費入園優惠，一早就湧入大批人潮排隊，下午在代理市長楊明州的主持下盛大熱鬧展開，除有可愛吉祥物大集合比人氣、幻影魔術秀外，還有最受小朋友喜愛的「YOYO家族」，而首次搭配遊園車推出的「日不落遊行」為活動帶入最高潮，延續每年7、8月壽山動物園暑期熱鬧精彩、人潮滿滿盛況。

楊明州表示，壽山動物園今年暑假全時段免費入園，每週六日更延長開放時間至晚間6點半，也同步將展演活動提前至下午舉行，就是為了讓大家能在黃昏時段暢遊動物園，今年更首度舉辦「日不落遊行」活動並邀請小朋友心中天團「YOYO家族」明星陪大家唱跳，希望帶給大家歡樂的氛圍。

另外為了深耕動物保育觀念，動物園推出夜宿營隊「動物森林探險營」活動，最後一場次訂於8月15、16日舉行，開放營隊近距離體驗餵食台灣梅花鹿及幫象龜刷背、室內露營夜宿空間也全面升級，歡迎有興趣的親子報名，讓家長帶著家中小朋友利用暑假期間到壽山動物園享受悠閒親子時光！

活動當日湧入大批遊客入園參觀，首先由壽山動物園最可愛的吉祥物壽Q家族與鈴鹿賽道樂園吉祥物迎接大家蒞臨，緊接著驚奇幻影魔術SHOW「魔幻劇團-缺席舞團」與「人氣魔術師-大頭」將帶領大家進入奇幻世界，而重頭戲YOYO家族「Kiwi姊姊」與「天竺鼠姊姊」帶著小朋友唱唱跳跳HIGH翻壽山動物園，最後壓軸的「日不落遊行」由動物園園長帶領著─動物造型花車、壽Q家族、缺席舞團、巨型小丑人等盛大列隊，也吸引大批民眾穿戴動物扮相一同趣味遊行。

壽山動物園暑期精彩活動將持續不間斷進行， 8／15、8／22、8／29還有超人氣兒童劇團輪番上陣熱力演出，另外8／16「動物森林之王舞蹈大賽」也將進入緊張決賽階段，究竟會由哪組參賽者獲得首屆壽山動物園森林之王頭銜呢？歡迎一同前往壽山動物園一探究竟，更多活動資訊可上壽山動物園官網(http：／／zoo.kcg.gov.tw)或壽山動物園臉書粉絲團查詢。

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