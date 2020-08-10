台北地檢署偵辦立委集體行賄案，提訊被視為案件關鍵的白手套「是知管理顧問公司」總經理郭克銘，據悉郭已坦承大部分的行賄、期約賄賂犯行，將轉任污點證人換減刑。財金博士謝晨彥接受〈中時新聞網〉採訪表示，台灣有相當嚴重的裙帶資本主義，意指政治和企業財富的連結關係密切，要「靠關係」來取得特權或利益。

謝晨彥指出，以這次立委收賄去修改推動圖利特定財團的法案，行賄立委讓他們用職權去施壓行政單位，隨著SOGO案件細節的曝光，謝晨彥也爆料企業為達成目的與政府官員、民代「搞好關係」，請吃飯招待喝花酒只是冰山一角，透過「白手套」送錢以及「買賣未上市股票」炒股獲利才是真的黑暗可怕。

據他了解，目前行賄手法最常用的一種就是付現，由白手套公司以提供顧問諮詢服務為名義，將錢支付給收賄的對象，就這個SOGO案來說，檢調查到的是不是家裡都一堆現金，因為《財產來源不明罪》，公務員對財產超過合法收入，要有說明來源的義務，如果這筆錢是收賄而來，他們自然沒有辦法拿去銀行存，這也就是為何檢調會在立委辦公室，搜出大筆現金最主要的原因，至於為何會選擇藏在人來人往的國會殿堂裡，他進一步說，「很簡單，因為最危險的地方，就是最安全的藏錢處！」

(中時新聞網)