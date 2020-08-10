台南市東山區龍眼種植面積全台第一，揮別去年歉收陰霾，今年產量略有回升，農會舉辦記者會行銷，在地里長、農民及餐飲、旅宿業者也籌組委員會，打算推動休閒農業區設置。（莊曜聰攝）

受到天候變化影響，去年台南東山龍眼歉收情形嚴重、連帶影響蜂蜜產出，今年天候較為正常，產量略有回升，但還未回到正常水準，東山區農會以龍眼、龍眼乾入菜做養生料理，行銷在地龍眼，在地里長、農民及餐飲旅宿業者也成立籌備委員會，將推動東山休閒農業區設立。

台南市龍眼種植面積達3769公頃，是全台第一，東山區種植面積就有1387公頃，是主要產地，也出產優質蜂蜜，另外還有咖啡、青皮椪柑等農特產，其中東山175線咖啡公路有台灣榮獲最多美國咖啡協會認證的咖啡產業，相關農遊店家也不少。

為帶動山區產業觀光發展，在地的青山、高原、南勢里里長及休閒農場、咖啡業者籌組委員會，希望能設立休閒農業區，目前南市有楠西梅嶺、左鎮光榮、七股溪南3個休閒農業區。

台南市市長黃偉哲10日前往東山農會咖啡文化館參加農產推廣活動，也替籌委會加油打氣，他品嚐在地龍眼、蜂蜜入菜的「龍眼奶茶」、「福圓人蔘涼糕」、「蜜汁龍眼燒子排」以及「桂花釀龍眼糯米球」等養生料理，直呼好吃，農會也將整理食譜後出刊。

黃偉哲說，東山區擁有豐富的農業資源及歷史文化，是台南最合適成立休間農業區的區域，期待東山休閒農業區推動籌備委員會能完成規畫書送農委會審查，也希望農委會能協助通過。

(中時 )