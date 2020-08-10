今年4月北市萬華發生房仲于維智持藍波刀在台北市街頭瘋狂砍殺林姓運將死亡，檢警原以為是隨機殺人案，未料案情卻大逆轉，竟是死者林男與于的已婚江姓女同事有婚外情，江女向于訴苦林是「恐怖情人」，于為了想替女方出氣，除了在林車上裝GPS追蹤器，甚至開始練健身，還狂吃高蛋白增加肌肉強度，化身為肌肉男，趁時機成熟時趁林男返家時埋伏砍人，在砍殺當下力道之大，讓林男無法招架，于嫌的健身殺人計畫竟然展現成效。

今年4月11日深夜11時，44歲林姓計程車司機下班，將車停在北市莒光路附近走路回家，被房仲于維智當街持藍波刀砍殺18刀。林送醫後於7月6日不治。警方原以為是隨機殺人案，但檢方 查出內情不單純，是于為幫女同事出氣殺人。

起訴指出，江女與林男原是房仲公司，林離職後2人仍有聯絡，2人均有家庭，于與江女亦曾為同事，彼此以兄妹相稱，因見江女常被電話騷擾，主動關心，得知林男為「恐怖情人」，對江女百般糾纏，終日電話查勤，或開計程車到江女的工作地點攔堵江女，為了幫江出氣，遂在今年初，趁林又來工作地點騷擾時，在林車上裝GPS追蹤器，掌握林男行蹤。

期間江女也將與林男的訊息，偷偷告訴于，于得知江女被林男毆打之後，知悉自己年歲及體型不及林男，遂開始自主重訓，準備殺人，江女也一再傳送被林男恐嚇的訊息，加深于男恨意，直至今年4月11日深夜11時，林男下班，將車停在北市莒光路附近走路回家，于男見狀當街持藍波刀砍殺林18刀，林至7月6日不治。

(中時新聞網)