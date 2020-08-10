聯發科(2454)今(10)日公布7月營收雙增、達266.92億元，達單月營收歷史次高，聯發科下半年看好5G智慧機動能延續到年底，加上成長型產品亦穩定成長，第三季營收季增有機會挑戰3成。

聯發科7月營收266.92億元、月增加5.59%、年增加29.02%，為歷史次高，僅次於2016年9月時的277.1億元；累計前7月營收1551.58億元，年增加14.95%。

聯發科對於今年5G智慧型手機維持樂觀預期，看好拉貨動能一路到年底，也維持今年對全球5G智慧機的整體出貨預估，有機會逼近2億支，目前大陸主要品牌手機皆已有採用聯發科5G SoC的手機上市，並有多款預計今年下半年推出的手機正在開發中，且自本季開始，搭載聯發科5G晶片的手機更將開始出貨至大陸以外的地區；除智慧型手機外，聯發科同樣看好下半年各個主要產品線持續穩定成長，包括物聯網、電源管理IC、ASC(客製化晶片)，目前遊戲機相關的消費性客製化晶片已進入為期數年的新產品週期，因應年底的銷售旺季，第三季需求強勁，企業級客製化晶片方面，雲端AI專案如期將於下半年進入量產。

以美金對台幣匯率1比29.2計算，聯發科第三季營收預估在825~879億元，季增加約22%~30%，與去年相比，年增加23%~31%，營業毛利率預估為43%±1.5%，含員工分紅之營業費用率預估為29%±2%。

(時報資訊)