實在好離譜！台中一名許姓身障男子，日前搭乘台中客運，下車時因司機未將車底盤降低，導致地面高低落差大，許男下車時電動輪椅不平穩，竟連人帶輪椅朝天摔落公車。許先生接受《中時新聞網》獨家訪問，並控訴「司機道歉沒誠意，主管要他道歉才道歉。」

許先生從公車上不慎摔落，造成他義肢損壞，維修至少10萬元。(照片/許先生提供)

住在台中的許姓男子，國二時因誤觸高壓電，導致四肢全被截肢，平時以電動輪椅代步。本月(1日)下午2點和同為身障者的妻子，在公益東興路口搭乘台中客運27號出門，回想事發當天，許先生表示上車後發現該名司機態度懶散、服務態度不佳，並未主動協助他們上車，整條路上像是趕時間一樣，狂踩油門又猛踩煞車，許妻因擔心司機不高興會起衝突，所以不敢與對方溝通。

損傷義肢修復要價10萬元。(照片/許先生提供)

許先生透露，當天在文山里下車時，司機沒有將車底盤降低，以至於與站牌地面有高低落差大，一旁司機也沒主動協助，許男請司機幫忙，他才單手幫扶輪椅，但因拖板角度太斜，竟連人帶電動輪椅朝天摔落，先是左手義肢著地，接著臉部摔在地，不僅造成臉部、右大腿、及僅剩的左手肩膀挫傷，還造成手部義肢跟眼鏡的鏡片刮花。司機見狀連忙上前拉許男肩膀，但因輪椅壓在許男身上，完全無法動彈，經幾番折騰才順利將許男扶起。

許先生醫院驗傷單。(照片/許先生提供)

許先生表示，雖然客運業者事後坦承該名司機行為失當，願負後續賠償責任，不過，令他生氣的是，司機不知自己做錯事、道歉沒誠意，是主管要他道歉才道歉，目前已報案和驗傷，這一摔不僅造成左臉部、左側後胸壁及右側膝部挫、擦傷，讓他生活備感無助，損壞的義肢維修也要價10萬元。許男和妻子向記者坦言，以後搭公車會有陰影，現在都改叫復康巴士。事實上，許姓妻子去年也發生同樣意外，從公車上不慎摔落意外，受傷治療休養達半年之久，身為身障的夫妻倆，也期盼業者可改善司機作業流程，別因擔心誤點趕時間，疏忽乘客的安全，避免同樣意外事件再次發生，釀成悲劇皆是不樂見的。

遭投訴的客運司機。(照片/許先生提供)

台中客運發言人林慶武表示，據了解司機上、下車都有協助許先生，疑駕駛重心不不穩才沒抓穩釀成意外，事發當天有立即派員登門關心與致歉，慰問金對方則沒收，至於醫療費及損壞義肢10萬元等，公司允諾會全權負責，未來也會加強內部員工的教育訓練。

(中時新聞網)