LINE旗下負責加密資產與區塊鏈相關業務的子公司LVC Corporation於2020年8月6日宣布，即日起於日本的加密資產交易所BITMAX提供LINK交易。LINK是由LVC及LINE子公司LINE TECH PLUS PTE. LTD.發行的加密資產。

BITMAX於2019年9月17日正式上線，在日本只要利用LINE應用程式即可使用其加密資產交易服務，目前LINE在日本擁有超過8,400萬名月活躍用戶。自推出以來，BITMAX尤其受到剛接觸加密資產買賣的用戶歡迎，現在更成為日本首家提供LINE專利加密資產LINK的交易所。BITMAX目前共支援六種加密資產交易，包含比特幣 (BTC)、以太幣 (ETH)、瑞波幣 (XRP)、比特幣現金 (BCH)、萊特幣 (LTC) 和 LINK (LN)。

LINK是透過LINE專利私有區塊鏈網絡LINE Blockchain（原名LINK Chain）發行的加密資產，最初目的是獎勵推動LINE服務成長的用戶。LINK自2018年8月開始發行，並於2018年10月16日首次登上加密貨幣交易所BITBOX（適用於日本以外的全球其他地區）。BITBOX在2020年2月由BITFRONT取代。

LINK代幣發行量共計10億枚，依據公司的鼓勵用戶政策，其中8億枚將用於獎勵使用LINE服務的用戶，剩餘2億枚作為儲備資產，由LTP負責管理。針對LINK代幣實際發行數量以及在LINE用戶之間的分配狀況，詳細資訊已公告於LINE Blockchain Explorer（原名LINE SCAN）。

LINE於2018年揭曉LINE代幣經濟構想，目標是打造基於專利區塊鏈網絡的LINE Blockchain生態系（原名LINK生態系），以培養用戶與服務供應商之間的共創關係。在生態系中，dApp服務的活躍用戶視活動狀況與貢獻率，將獲得一定比例的LINK幣作為獎勵。透過區塊鏈技術，LINE可以精準且透明的判定用戶貢獻程度並贈予LINK幣，如此一來，就能形成用戶參與動機提升與服務成長的良性循環。LINE代幣經濟可以培養用戶與服務供應商之間的共創關係，進而共同促進服務品質升級。

LINE代幣經濟構想示意圖。(LINE提供／黃慧雯台北傳真)

在LINE代幣經濟中，LINK的功用是激勵用戶行為，可用來獎勵用戶對於dApp服務所做出的貢獻。隨著相關服務成長，代幣經濟將同步擴大。若LINK需求連帶成長，價值也有望一併向上。為了讓用戶可以自由在不同dApp服務中使用獲得的代幣，LINE正積極與應用程式家族和第三方服務供應商合作準備。LINK也可以在BITMAX交易所與法定貨幣交易。

(科技)