屏東嚴重地層下陷區太陽光電專案又一案在枋寮鄉新開村動工，且僅開發核可土地面積的4成，竭力保留生態資源原貌。（謝佳潾攝）

屏東嚴重地層下陷區太陽光電專案又一案在枋寮鄉新開村動工，除是枋寮鄉首座案場外，業者為竭力保留生態資源原貌，僅開發核可土地面積的4成且是較平緩地段，同時以不造成土地破碎化為主，盼藉此洗刷種電惡名。

業者指出，枋寮首座光電案場的設置量約5MW，而經營建署開法許可以及水利署水保計畫審查後，他們決定僅開發核可土地面積的4成，並於周邊預留10米綠帶，同時採專案集結升壓方式設置太陽光電，不造成中途電力的耗損以及避免土地破碎化。

業者說，近年種電亂象頻傳，與農搶地的負面形象更是被大肆渲染，因此他們也在思索如何改進，而竭力保留生態資源原貌就是業者該堅持的社會責任，所以他們不惜增加成本、減少收入，也堅持僅開發核准面積的4成。

對此，屏東縣長潘孟安肯定業者作為，他說，在台電20年保證收購綠電機制下，種電期間除讓土地休養生息恢復地力、涵養地下水，地主也可用租金取代勞動收入，20年後配合環保署太陽能板回收機制，地主仍可再選擇從事農業活動。

他強調，縣府為避免農地破碎化及有效提升土地使用效率，自今年8月1日起即暫停受理農地660容許設置再生能源設施申請案，並引導再生能源業者至東港、林邊、佳冬、枋寮等4個鄉鎮，聚集性設置太陽光電設施。

(中時 )