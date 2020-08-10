基隆市信義區仁壽里民在里內民宅屋頂打造「屋頂農園」，並在盆缽式農作物下鋪上保麗龍，達到綠美化及降溫作用。（基隆市環保局提供／張穎齊基隆傳真）

全球暖化，夏季溫度更是居高不下，基隆市信義區仁壽里民，發起節能減碳運動，集體動手打造「屋頂農園」，且植物種類及範圍更是逐年增加，近年更加入回收再利用的理念，在盆缽式農作物下鋪上保麗龍，達到綠美化及降溫作用，此舉受到環保署表揚認證，為基隆市低碳生活立下典範。

仁壽里在基隆市長林右昌2014年上任時，獲得文化局補助10萬元，藉此打造空中花園，其餘建置經費由社區發展協會補助；部分資源則由社區志工無償提供及里民捐助，支付培養土、泥炭土及空心磚等相關費用12至15萬元，成效良好，榮獲環保署「低碳永續家園評等認證」銅級。

環保局表示，仁壽里轄區內有基隆市議會、醫院、衛生局等機構，建築物密集與巷道狹窄、流動量大等特性，造成過多熱能累積無法有效冷卻，仁壽里民做出實際改變，著手推動屋頂農園。

里民表示，盆缽式農作物下鋪的保麗龍板，有隔熱效果，不僅有效降低頂樓溫度多達1.5至2度，更響應環保回收再利用的生活態度，雖保麗龍於高溫曝曬下，恐逐漸風化，但用塑膠網蓋住保麗龍板，可減少曝曬面積，並防止風化顆粒飛揚。

環保局說明，基隆市近年平均溫度升高，年雨量減少，但仁壽里有效提升環境綠化率，並減少家戶降溫電器的使用，時常成鄰近學校前往校外教學的熱門地點，未來也歡迎各村里到訪觀摩。

(中時 )