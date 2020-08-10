「2020 BE HEROES經典挑戰籃球賽」將於15、16日兩天在彰化縣立體育館熱力開打，15日率先登場的女子組進行陣容調整，「經典明星」添鋒線雙戰將，納入陳鈺君、吳宜庭兩名國泰球員，這兩位得分雙箭頭對於能加入本場賽事相當期待。

甫拿下今年WSBL冠軍賽MVP的陳鈺君表示，「除了在國家隊以外，很少有機會能在這樣的對戰組合中打比賽，未來之星陣中也有多位國泰學妹，平常是隊友，上了場就是對手，我將全力以赴，學妹們放馬過來，我們挑一場吧！」

由於大陸WCBA新賽季即將開始，「經典明星」陣中兩名旅外大將彭詩晴及黃品蓁，都收到大陸球隊集訓通知，必須回歸母隊專心備戰新球季，確定無法出席今年的「2020 BE HEROES經典挑戰籃球賽」。

彭詩晴表示，「這幾年除了披上國家隊戰袍外，很少有機會能在台灣打比賽，今年其實很期待此賽事，不但能與女籃戰友們同場較勁，還能感受到台灣球迷熱情，是很可貴的體驗，可惜最後無法如期出賽。學妹們，今年先放過你們，我們明年再來挑一場吧！」。

(中時 )