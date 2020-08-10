壹傳媒創辦人黎智英10日一早於住處，遭港警國安處拘捕。而身處外地的黎智英左右手Mark Simon則被警方通緝。港媒報導指出他與黎智英關係密切，且一直擁有多重身份，他曾為美國中情局前僱員，亦曾是壹傳媒廣告總監，且還有一個身分是美國共和黨的香港支部主席。

港媒《東網》10日報導稱，Mark Simon與黎關係密切，調查發現，與黎有關連的至少17間私人股份有限公司，3月前以壹傳媒大樓地址註冊，當中有3間與Mark Simon共同持有，另外2間則由Mark Simon任董事，被指涉嫌違反將軍澳工業邨地契條款。

此外，綜合台灣媒體上月報導稱，台灣上市的建築商長虹建設砸下61.39億元，大手筆買進黎智英的香港商查德威有限公司、香港商盛至有限公司，位於新北市土城的近1萬坪土地，《東網》指，賣方公司的股東兼董事正是Mark Simon。

黎曾多次前往美國，其左右手Mark Simon亦曾隨行，其中去年7月黎與美國副總統彭斯會面，Mark Simon就有份交代會面談論內容。

《東網》更爆料，Mark Simon一直擁有多重身份，他作為美國中情局前僱員、美國海軍情報員，亦曾是壹傳媒廣告總監。且公司以外，更被指曾是美國共和黨的香港支部主席，與美國駐華大使有緊密聯繫。

陸官媒《環時》亦指出，Mark Simon在6月底接受採訪時聲稱，自己已身處臺灣，當被問及離港時，是否會擔心《香港國安法》生效後會被捕，他稱自己在臺灣及美國都有業務，每年只會有5個月在港逗留，其餘時間會在臺灣。他在香港有住宅，而臺灣也有物業。

(中時新聞網)