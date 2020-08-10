香港以國安法對壹傳媒開展大規模逮捕行動之際，逃往英國並遭港府通緝的羅冠聰多次在社交媒體上宣稱「人在英國，心繫香港」，獲得香港知名作詞人林夕的支持，並以其填詞歌曲《約定》相唱和。陸媒認為，在香港執行國安法雷厲風行際，林夕此舉可能引發逮捕行動由媒體界再燒向娛樂界。

據陸媒《環球時報》指出，林夕在個人社交媒體上更改歌曲《約定》的歌詞，稱「還記得當天抗爭多難捱」、「仍未忘跟你約定心念沒有死」，文末還帶上了羅冠聰的話題，並配圖「約定」。

報導說，原名梁偉文的林夕1961年生於香港，為香港知名文字工作者，尤以填詞人及多媒體創作人身份為人所熟悉，是香港樂壇創作作品最多的填詞人之一。林夕表達要「約定」的羅冠聰是前香港立法會議員，政治團體「香港眾志」的創辦人，他於6月30日在《香港國安法》生效前連夜乘飛機逃往英國倫敦，此後他與前港督彭定康及美國國務卿蓬佩奧見面，並揚言將繼續在國外從事政治活動。

香港政府於7月31以涉嫌煽動分裂國家、勾結外國或境外勢力危害國家安全等罪名，正式對羅冠聰等6名潛逃海外人士發佈通緝令，當晚羅冠聰在臉書上宣佈與親人斷絕關係。不久後羅冠聰改編了林夕填詞的歌曲《約定》在社交媒體上發表，同時點名林夕與「尊重作者」的話題，隔日林夕再於社交媒體與羅冠聰唱和。

報導說，對於兩人透過社交媒體對話與表達心聲，有各種不同立場的網友留言評論，其中有人認為林夕「以扭曲事實的心寫出的歌詞」，另有網民批評為「歌頌暴力」。

(中時新聞網)