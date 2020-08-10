倫元投顧分析師陳學進表示，10日台股呈現「開低震盪走高」格局，終場上漲65.13點作收，漲幅0.5％，收在12,894.00點；櫃買指數則呈現震盪走低，終場下跌1.06點作收，跌幅0.64％，收在164.24點；三大法人進出方面，外資轉買27.24億元、投信續賣13.16億元、自營商續買12.97億元，惟外資法人於台指期貨市場上減碼2,706口多單，累計淨多單部位為59,574口，心態呈現謹慎中性偏多。

台股10日進入高檔強勢震盪的第10個交易日，對於一些估值偏高、籌碼轉趨凌亂，或是趨勢轉弱的個股，如：廣穎、鎧勝-KY、海韻電、台燿、海華、波若威、光環、華星光、台表科、家登、弘塑、雍智科、同致、網龍、高力、茂林-KY、譜瑞-KY、祥碩、亞諾法、瑞基、杏國、合世等，操作上仍宜保守、避免追高。

個股方面，本周納入投資組合的元晶（6443），大型太陽能案場陸續動工，獲利重返成長軌道，隨著多方趨勢向上、以及內外資法人大戶心態積極偏多不變下，只要量價不失控，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

另外，市場資金轉戰拉抬茂迪、達能、太極、聯合再生、元晶、新晶投、安集、國碩、碩禾、大亞、永冠-KY、新光鋼、鈺邦、群電、全漢、訊舟、森田、廣運、加百裕、廣錠等低基期轉機股。配合權值股台積電、聯電、宏碁等穩盤上漲，維持良性輪動，顯見後市行情不容小覷。

(工商 )