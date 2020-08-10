永誠投顧分析師李忠興表示，美國7月新增就業人數達176萬人，失業率從11.1％下降至10.2％，優於經濟學家預期，卻無助國會新一輪紓困方案談判，兩黨持續陷入僵局，導致美股四大指數7日漲跌互見，美國總統川普9日繞過國會簽署4道行政命令，延長救濟措施。

台股10日開低走高，終場上漲65.13點，收在12,894點，櫃買指數則連跌三日。展望後市，新台幣升值趨勢不變，資金行情可望延續，惟個股與類股在調整位階和腳步，高基期股恐面臨獲利了結，資金將重新尋找盤整型態突破的個股布局。

櫃買指數6日逢前高167.84點後拉回整理，連續回檔3日，本周上半旬將有機會做出型態上的右肩，一旦突破頸線，頭肩底完成，整理將告一段落，大盤有望借力使力，再次挑戰歷史新高13,031點。

個股方面，本周納入投資組合的茂迪，台積電擴大購買綠電，太陽能漲價題材發威，特定買盤積極介入，10日強勢攻漲停，後市看法偏多不變。

(工商 )