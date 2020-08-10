逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:302020/08/10 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，美股那斯達克指數屢創歷史新高，大盤10日維持在7月28日長黑K棒高點與月線間進行區間整理，櫃買指數則率先拉回整理，盤面輪動加快，除台積電、聯電作為多頭指標外，ABF載板及NB散熱族群更領先過高，策略上以同步族群與轉機股短打因應，同時留意7月營收佳及高殖利率個股。 個股方面，本周納入投資組合的恆大，受惠生技股強彈，可望再攻。 (工商 ) #聯電 #台積電 #啟發投顧分析師楊基政 #逐洞賽 #美股 也許您會感興趣 推薦閱讀 逐洞賽｜豐銀投顧分析師羅雅渝 17:302020/08/10 財經 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:302020/08/10 財經 逐洞賽｜永誠投顧分析師李忠興 17:302020/08/10 財經 《台北股市》4大優勢 凱基投顧高喊台灣好 11:252020/08/10 財經 《熱門族群》政策點火 太陽能股熱烘烘 11:592020/08/10 財經 《晨間解盤》低位階個股具短多行情(倫元投顧提供) 07:442020/08/10 財經 投信憂再爆疫情 股市跟著遭殃 04:102020/08/10 財經焦點 13檔高殖利率股 資金避風港 04:102020/08/10 投資理財 《盤中解析》台積突圍 台股攻12900點 11:592020/08/10 財經 《集中市場》「權」力拚萬三 三大法人買超27.05億元 15:232020/08/10 財經 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 黎智英被捕後KOL出聲 壹傳媒午後股價竟翻紅飆漲340％ - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 三星最新5G機降價賣 全球跟跌 - 日報 注意！00878驚揭大隱憂 專家爆這檔ETF更賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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