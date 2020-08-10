啟發投顧分析師楊基政表示，美股那斯達克指數屢創歷史新高，大盤10日維持在7月28日長黑K棒高點與月線間進行區間整理，櫃買指數則率先拉回整理，盤面輪動加快，除台積電、聯電作為多頭指標外，ABF載板及NB散熱族群更領先過高，策略上以同步族群與轉機股短打因應，同時留意7月營收佳及高殖利率個股。

個股方面，本周納入投資組合的恆大，受惠生技股強彈，可望再攻。

(工商 )