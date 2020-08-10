豐銀投顧分析師羅雅渝表示，美國非農就業數據優於預期，但新一輪財政紓困案，美共和黨與民主黨協商未達共識。美國總統川普為拚選情喊出延長發放失業補助、中美緊張關係再升溫，科技類股收黑，7日美股道瓊、標普500上漲，那斯達克與費半指數下跌。反觀台股10日開低走高，台積電、聯發科由黑翻紅，聯電、大立光股價震盪，走勢休息整理。盤面金融股元大金、新光金表現走揚。加權終場上漲65.13點，收在12,894點。櫃買指數收在164.24點，下跌1.06點。

以技術面觀察，加權指數10日盤中一度回測12,786點。未破前一個交易日低點12,791點，指數力守上揚的5日線，收盤12,894點，剛好收復6日缺口。在未突破歷史高點13,031點前，短線仍將呈現高檔震盪整理。觀察最具大盤指標份量的權王台積電，該股終場收盤435.5元，登上7月28日爆量長黑的收盤價435元。台積電股價5日線向上穿越10日線，目前以橫盤整理態勢，慢慢化解高檔長黑K反壓。

櫃買指數越過多方轉折關鍵價167.84點，然而6日盤中過高並未守穩，日線連三黑、10日收破5日線、月線亦微幅跌破，剛好收在7月31日紅三兵高點163.35點之上，加上10日均線上揚，月線即將開始向下扣抵，屆時月線才有機會走平翻揚。建議投資人觀察櫃買指數，不可破10日盤中低點163.62點，而7個反彈交易日目前已回測修正近三分之一，同步失守10日線，會繼續下修幅度，短線仍震盪視之。

個股方面，本周納入投資組合的上詮（3363），第二季轉盈，每股賺1.93元，上半年稅後盈餘8,197萬元，EPS 0.95元。以籌碼面觀察，融資使用率22.01％，7日融資減少242張，7日外資買超278張、投信買超147張。而以技術指標觀察，KD黃金交叉持續上揚，多方格局沒有改變。

受新冠肺炎疫情衝擊，全球經濟成長動能減緩，台灣成為少數安全地區。台股過去十年表現為全球最佳之一，年複合成長率（CAGR）達13.0％，再加上政府「台商回台」、「中小企業」、「根留台灣」三大投資方案，以及相對優異的經濟成長趨勢，預期台股中長線優勢將持續。各公司7月營收、上半年財報將陸續公布，短線上可留意營運表現佳的個股。操作上仍應逢低承接，長線主流股5G、雲端、電動車等，且可增加傳產類股配置。

(工商 )