PC鍵盤大廠群光第2季營運亮眼，不僅營收以250.96億元，創同期新高，第二季稅後淨利更以23.89億元、EPS 3.4元，創下歷史新高，季增率都超過5000％，也比去年同期成長8成以上。

第二季歐美市場疫情帶動客戶對筆電、桌上型電腦需求激增，群光筆電鍵盤、影像模組以及電源供應器產能滿載，第二季營收季增39%、年增11%，均優於法人預期，第二季毛利突破50億元，創下歷史新高，季增將近8成，年增亦達32%，營業利益則達23億元，為同期新高，季增亦將近8成，年增為36%。

也因此，群光第二季不僅獲利創下歷史紀錄，更繳出三率三升的成績，毛利率20年來首度跳升至20.1%，創下近20年歷史新高，比去年同期增加3.2個百分點，也比第一季增加4.6個百分點，營益率為9.2%，為近13年歷史新高，較去年同期增加1.7個百分點，亦較第一季高2.1個百分點，稅後純益率來到9.5%，寫下近13年單季歷史新高，較去年同期進步3.8個百分點，與第一季度相比，更大幅進步9.3個百分點。

由於第二季獲利因無業外虧損干擾，群光稅後淨利為23.89億元，季增59倍，年增達86%，創下歷史新高，EPS為3.4元、季增56倍、年增為83%，亦為歷史新高。

法人表示，全球疫情尚未明朗、學校持續維持線上教學，帶動第三季Chromebook教育筆電商機爆發，其中光是日本GIGA School標案下半年出貨就可達500萬台以上，預估約七成以上標案將以Chromebook為主，且GIGA School總量約7、8成集中於第三季出貨，群光身為鍵盤、影像模組與電源供應器的全球三冠王，將可持續受惠。另外，法人亦指出，消費性電子產品旺季即將到來，預期電競相關產品可延續第二季的強勁需求持續成長，遊戲機電源產品亦將因新產品推出而表現不俗，智慧家庭產品需求可望比上半年好轉，第三季在Chromebook、電競遊戲以及智慧家庭相關產品的挹注下，營收可望優於第二季，本業獲利也有機會優於第二季。

(工商 )