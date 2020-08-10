連鎖餐飲瓦城泰統（2729）第二季合併營收10.30億元，雖然受到疫情衝擊，餐飲市場面臨嚴峻挑戰，集團仍展現優異的成本控管與規模化實力，營業利益0.83億元，歸屬於母公司稅後淨利0.51億元、每股盈餘（EPS）2.18元，上半年合併營收21.27億元、營業淨利1.22億元、歸屬於母公司稅後淨利0.80億元，每股盈餘（EPS）3.42元。

瓦城泰統受惠暑假開跑、政府祭出振興三倍券政策鼓勵消費的多重刺激下，民眾外出消費用餐意願提高，人潮回流，從7月中旬後，平日來客數成長2成，7月份的營收表現更是超越去年同期，營收動能轉強，7月營收4.38億元，月增11.70％、年增1.88％，累計1~7月營收達25.65億元。

展望第三季，在台灣疫情持續穩定下，市場呈現復甦成長局勢，瓦城泰統瞄準防疫新生活時代，積極掌握市場脈動與利基，從餐廳四大面向 - 美味餐飲（Food）、舒適環境（Environment）、細緻服務（Service）和品牌信賴（Trust）強化企業價值，續拚營運成長與獲利穩定向上。

迎接後疫情時代來臨，瓦城泰統集團下半年盼以「三助力三推進」，帶動後續營收穩步回升。觀察市場上助力有三，首先，瓦城泰統看好下半年「餐飲內需暢旺」，集團旗下餐廳8月父親節檔期假日業績較上週提高一成以上；同時，2020年高溫破表，迎來「史上最熱夏天商機」，炎熱氣候下酸辣口感的泰式料理特別受到消費者青睞，最後，受益於「振興政策商機」，看準政府振興券政策將持續帶動實質消費熱潮，吸引顧客回流，七月營收已顯成效，下半年餐飲市場可望加速回溫。

瓦城集團內部也強化推動三大推進方針，瞄準後疫情時代，消費者外出用餐需求改變，相較以往更加重視餐廳環境衛生，集團以最高規格打造「全台最安心餐廳」，率先取得台灣最大第三方公正檢驗機構SGS，所核發的升級版餐飲衛生管理標章(Hygiene monitor plus program, HM PLUS)，成為全台灣唯一，旗下7大品牌共130家分店全數通過SGS HM PLUS的餐飲企業。

其次，瓦城集團發揮堅強的研發實力，旗下各品牌持續提供顧客季節菜單，今年夏日就推出高達12道新菜色，包括瓦城及非常泰《綠咖哩海鮮、泰北香拌松阪豬、蝦滋圈》，1010湘《香辣水煮牛、松子糖醋魚》，時時香《香辣水煮牛、時時香綠豆蒜》，大心《泰式牛肉船麵、泰式豬肉船麵》，提升來客人次。

除此；瓦城集團第三季也啟動「展店計畫」，依循各品牌既定發展策略，今年度將更重著以精華商圈的蛋黃區為策略首選，像是已於7月進駐桃園新光影城的「瓦城」，假日翻位率高達5次以上，而桃園全台首座新都會型水生公園XPARK於8/7開幕後，預計將再帶動另一波來客高峰，7月25日開幕的「時時香」，座落於三鐵共構人潮匯集的南港車站，假日翻位率同樣也達到5次以上，預計9月也將首次進駐桃園，於中壢大江再開出一家「時時香」，屆時「時時香」也將邁入完成六都布局與10家分店的新里程碑。去年在微風南山推出全球首店的YABI，第二家分店也將在下半年與消費者見面。瓦城泰統集團看好第三季營運力度逐步轉強，集團可望再創佳績。

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