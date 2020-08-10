國廣工程董事長張國龍夫婦（中）率家人捐贈復康巴士， 由謝政達（右3）代收。（許哲瑗攝）

專門承作建築工地開挖支撐工程的國廣工程公司董事長張國龍，今上午率家人及獅子會友捐贈復康巴士給新北市政府；張國龍表示，非常感謝市長侯友宜拿出魄力，解決淡水「藍天市場」延宕23年的工程沉痾案，公司企思回饋社會，在工務局主秘康佑寧的媒合下，決定購買復康巴士捐贈。

張國龍表示，公司在1996年承攬淡水區鄧公國小前「藍天市場」地下室支撐工程，因負責興建的建商財務發生問題及其他因素，導致工程停頓，也讓國廣投入1000多萬元的鋼構支撐陷入工地，因顧及周遭房屋和居民的安全，始終無法取出收回再利用。

張國龍說，此案長達23年，公司投入鋼材資金1000多萬元，對於當時剛要起步的國廣公司，造成財務壓力。所幸去年新北市府到淡水舉辦「行動治理」座談會時，侯友宜要求工務局務必全力協助解決，終於在去年底完成回填工程，在安全無虞下取出鋼材支撐，公司企思回饋社會，在工務局主秘康佑寧的媒合下，決定購買復康巴士捐贈。

張國龍今在子女及家人和新北市議員李余典、獅子會300B1總監吳美玉等人陪同下，一起捐出新北市第 567 輛復康巴士，副市長謝政達代表受贈並表示，感謝國廣守護了附近居民的住屋安全長達 23 年，目前該地下室廢墟已回填，工務局也進行植被工程，張董事長不僅善盡工程職責，也參加獅子會，平時熱心公益，所捐贈的復康巴士將為身心障礙者及失能長輩提供交通接送服務。

(中時 )