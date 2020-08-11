新北市圖金山分館首度舉辦小小書展，透過孩子推薦，提升學童們閱讀興趣。（新北市圖書館提供／許家寧新北傳真）

台灣孩童閱讀率低，近年3C手機盛行更加劇，新北市金山9歲女童李悅熒，從1歲多就和父母在圖書館讀童書，喜歡看書的她，班上成績名列前茅，迄今借閱達1400冊，更榮登金山借書王，她透過自辦小小書展，分享珍藏書單，推廣愛閱讀孩子不會變壞。

隨著智慧型手機盛行，大小朋友沉溺手機，文化部去年調查台灣人閱讀習慣，發現12歲以上國人，平均1年只看5本紙本書！為挽救孩童閱讀危機，新北市圖金山分館暑假期間舉辦「小書迷的藏寶箱」，首度嘗試由小書迷辦給小孩子的童書展。

金山國小二年級學童李悅熒，從1歲7個月開始，便在爸媽的陪伴下在圖書館、聽故事，是金山分館的資深小讀者，今年暑假在家長鼓勵下，她在圖書館內精心布置小小書展，推薦263冊從小到大最喜歡的書，更用心以彩色黏土為書本妝飾。

對李悅熒說，「圖書館就像一個大的藏寶箱！」看到館裡有一個自己布置的書展專區，當有人駐足翻閱她推薦的書，很開心、也很有成就感，希望分享自己從學齡前、幼兒園、小學各個階段在圖書館裡找到的寶藏，大家也能喜歡她的推薦，並把書借走。

金山分館主任蕭千惠表示，去年全市共1000萬冊圖書中，兒童借閱量約7.5萬冊，其中李悅熒為金山借書量最多的小朋友，因閱讀量大，不但始終維持班上前三名，還曾獲說故事比賽季軍，館方盼從小朋友的喜好、視角，讓孩子對閱讀更感興趣。

(中時 )