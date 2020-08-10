中職新軍味全龍隊今年在二軍磨練，明年才正式上一軍與其他四隊競爭，今年球團安排的賽事不少，包含二軍例行賽在內，大大小小比賽要打約140場，讓新龍將們體力面臨大考驗，陣中強打劉基鴻、黃柏豪霸戰打擊排行榜，不過總教練葉君璋點出，陣中球員已出現疲勞，要如何處理也是上一軍的課題。

味全龍選手在二軍表現亮眼，目前戰績僅次二軍連霸的中信兄弟，其中去年狀元劉基鴻是目前二軍安打王、打點王，黃柏豪則是全壘打王，兩人扛起龍隊中心火力，不過總教練葉君璋也看到隱憂，「今年已經打了90多場，他們以前沒有這種經驗，成績看起來不錯，但有一些疲累，這是比較擔心的。」教練團會更注意球員的技術、心態、體能各方面是否準備好。

味全龍除了二軍80場賽事要打，包含季前的自辦賽、熱身賽，以及季後的秋訓空檔，預計今年會安排140場比賽，截自目前為止，龍隊大約打了95場，之後還有4、50場要比，「二軍比賽結束有想過移地訓練，但疫情關係很難，不過會多安排比賽，今年要打140場，讓選手面對更多狀況，無論累不累都要消耗完這些比賽。」

葉君璋提到去年選進的球員表現相當不錯，技術、心態都成長很多，不過打一軍又是另一件事，「現在這批球員分即戰力、需時間培養，以及中間值的選手，會給他們時間成長，希望能上一軍的都是100%準備好。」

此外年底味全龍還有擴編選秀能補強，因為疫情影響，有不少外國球員沒機會比賽，擴編選秀結果也會影響未來洋將要找3投1野或2投2野的陣容，「目前有積極看有沒有適合人選，備戰明年，作業計畫比預期的更早一點。」

(中時 )