寶雅（5904）連續開出多家北市蛋黃區大店，加上三倍券振興消費加持，7月營收達16.1億元、較去年同期大幅成長16.18％，累計1-7月合併營收達98.16億元、年增8.98％，再創歷史新高。

寶雅10日股價開高走低，法人分析，平盤整理態勢明顯，來到612元作收；寶雅指出，寶雅全台239店所搭配振興三倍券，目前為止已帶動來客數至少二成增長，法人樂觀看待第三季營收與獲利續創新高。

寶雅累計上半年營收82.06億元，年成長7.7％，營業毛利為34.7億元，毛利率42.3％保持平穩，營業利益10.9億元，營益率13.3％，稅後淨利8.93億、每股純益9.14元，均較去年同期小幅增成長，也使得寶雅持續在上半年創新高。

寶雅截至第二季底為止，全國共有239間寶雅、9間寶家，下半年受惠展店動能加溫，以及疫情趨緩、振興三倍券帶來等利多效益，來客數至少二成成長前提下，預期下半年營收、獲利均有望帶來正面貢獻。

(工商 )