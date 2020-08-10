軒郁（6703）公佈上半年經會計師核閱後財報，累計營收5.86億元，營業毛利4.03億元，毛利率68.73％，營業淨利0.93億元，營益率15.81％，稅前盈餘9138.7萬元，稅後盈餘7,290.6萬元，年增21.66％，EPS4.1元。
軒郁國際主要從事美妝保養品之研發及銷售，及機能保健食品之銷售，並經營電子商務平台iQueen（愛女人購物網）。108年108年市場結構為內銷比90.93％、外銷9.07％，全年營收10.31億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為9,198萬元，EPS5.16元。
軒郁旗下有美妝品牌SEXYLOOK極美肌、MIRAE未來美及LUDEYA露蒂雅，除了在連鎖藥妝通路、各大實體通路、經銷商銷售外，並外銷至韓、大陸、香、星、馬、美、加、印、越等地，銷售產品包括臉部使用的面膜、面霜、精華液、洗卸及防曬等品項等等。
(工商 )
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