連鎖餐飲集團六角（2732）雖受新冠肺炎疫情衝擊，2020年第二季營運開低走高，帶動獲利較首季新低反彈近75％、每股盈餘0.35元。展望後市，隨著各國解封與振興經濟活動開展，集團預期下半年營運可望延續第二季觸底反彈趨勢、呈現逐步回升走勢。

六角董事會通過2020年第二季財報，合併營收8.5億元，季減0.64％、年減30.8％，創2年低點，但營益率5.54％，優於首季2.31％、低於去年同期12.82％。歸屬母公司稅後淨利0.14億元，季增達74.6％、年減86％，每股盈餘（EPS）0.35元，已自首季谷底明顯回升。

受新冠肺炎疫情衝擊，六角上半年合併營收17.06億元、年減26.61％，仍創同期第3高。營益率3.92％、低於去年同期11.82％，創同期新低。歸屬母公司稅後淨利0.22億元、年減87.03％，為近9年同期低點，每股盈餘（EPS）0.55元。

不過，六角亦公布2020年7月自結合併營收4.23億元，雖較去年同期4.73億元減少10.55％，但較6月3.77億元成長12.18％、站上今年高點。累計1～7月合併營收21.29億元，雖較去年同期27.98億元減少23.9％，仍改寫同期次高。

六角表示，上半年營運遭逢新冠肺炎疫情干擾，惟中國大陸自3月陸續解封，旗下杭州瑞里門市逐步恢復營運，推升營收逐月走高。而台灣受惠防疫有成、政府推出振興措施、集團加碼促銷奏效，旗下餐食品牌王座營運表現亦已接近去年同期表現。

六角單月合併營收於4月落底，5月起觸底反彈並逐月成長，年減幅亦見收斂。公司表示，目前全球仍有部分門市尚未恢復營運，已解封門市營業時間亦受限。不過，隨著各國解封與振興經濟活動開展，預期下半年營運可望延續第二季觸底反彈趨勢、呈現逐步回升走勢。

六角指出，「Chatime日出茶太」已完成全球6大洲布局，在最大市場中國大陸與杭州瑞里股權戰略合作，目前在印尼、菲律賓與北美市場等多國站穩當地手搖茶飲品牌龍頭地位，具備高品牌力與知名度。

六角認為，此次疫情衝擊餐飲營運，屬於短空長多的產業淘汰賽。集團在資源與現金充足下，仍繼續維持擴張腳步。如日本近期已見多家手搖茶業者退出當地市場，但「Chatime日出茶太」在日本展店動作並未停歇，仍持續拓展市占率。

雖然今年營運面臨疫情影響，但六角堅持將員工視為最重要資產。董事長王耀輝表示，公司高層將與員工「疫」起相挺，不裁員、不減薪、不放無薪假，續辦員工旅遊，並加碼發放激勵獎金給員工，以感謝員工堅守崗位。

(時報資訊)