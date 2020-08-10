廣越(4438)7月營收17.72億元月增12.97%，前7月營收為67.92億，雙創歷史同期次高。就各區市場來看，中國市場復原之情形優於歐美許多。

廣越指出，由於訂單漸回溫、品牌客戶訂單回穩，7月合併營收17.72億元為歷史同期次高，較6月成長12.97%、較去年同期20.91億年減15.28%，進入傳統旺季後業績逐漸加溫，讓下滑趨勢逐步減緩，終端客戶消費力道讓品牌客戶訂單逐漸釋出，前7月營收67.92億元亦創下歷史同期次高，年減19.61%。8~9月向來為羽絨衣業績歷年最高峰、且通常呈現月月高，業績可期。

廣越主管表示，受到疫情之影響，7月業績較去年同期年減，但仍為歷年7月份次高業績，顯示本業仍是好的，只是受到疫情影響所壓抑、但由於部份品牌客戶先前訂單回籠，目前看來中國大陸市陸羽絨衣及電商市場復原之情形優於歐美許多，其所受疫情影響相對輕微。

(時報資訊)