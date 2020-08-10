卓越(2496)7月合併營收0.66億元，月增5.43％，年減22.42％；累計前7月合併營收為4.77億元，年減7.13％。去年光纖事業大型專案訂單出貨而墊高比較基期，使得營收衰退；但旗下陳立教育與姜孟希生物團隊合資成立「禮仁教育」以及新竹「陳立致億」等營收陸續計入，帶動7月教育事業營收月增41.44％，年增296.59％，7月教育事業營收比重攀升至87.27％。

卓越表示，考量集中集團資源，全力發展最擅長的教育事業，7月3日董事會決議通過出售旗下100％持有之子公司卓越光纖，專注投入有獲利空間的教育事業經營。教育事業整體毛利、獲利表現均優於光纖事業，有望提升集團未來獲利能力表現。

第3季為招生傳統旺季，旗下陳立教育於8月期間針對高一新鮮人推出數英自暑期先修班課程，搭配振興三倍券報名，陳立再加碼推出享有單科1,000元、兩科1,500元、三科2,000元超值優惠活動，希望帶動陳立教育良好招生表現。另外，看好幼兒、小學STEAM教育領域明星課程「陳立小學堂」業務對於集團整體營運貢獻，陳立小學堂七期旗艦校、長頸鹿美語全國冠軍校豐原「人仁資優」相繼開課後，嘉義太保續增新班，台中太平新光分校、圓明傳幼兒園、新竹加米幼兒園、員林吉的堡靜修分校皆簽訂合作契約，將陸續導入陳立小學堂系列課程，目前合盟校進度超前，下半年可望成為集團營運成長引擎。

(時報資訊)