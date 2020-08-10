茂迪(6244)第二季合併營收10.21億元，較第一季大增37%，毛利率在第一季為2%轉為正數，第二季毛利率倍增達到兩位數的16%，為近10年以來新高紀錄，稅後淨利為1.83億元轉虧為盈，EPS為0.51元，茂迪提早達成單月及單季轉盈目標。

第二季獲利改善的主因為太陽能模組產品出貨量大幅增加，且因轉換效率提高而使單位成本持續下降，技術領先讓電站建置成本下降2~3%，廣受客戶青睞，第二季模組產品營收占比已提高為8成，前述產銷增加主要係配合近期電站案場持續開工，安裝太陽能模組板的需求大增，因此模組出貨暢旺。

上半年毛利率10%，稅後淨利0.89億元，獲利也較去年同期大幅改善，EPS來到0.24元。在營業費用方面，茂迪營運成本管控成效顯著，第二季營業費用大幅降低到9400萬元。

此外，營業外收支方面，本季也有積極活化資產的貢獻，透過處分一廠廠房，對現金流量有相當助益，所得資金用以償還銀行貸款，使負債比率降低為62%，並減少後續的利息負擔，財務體質更加穩健。

第二季財務表現成績亮眼以外，在新技術的開發方面也多有斬獲。茂迪與工研院已完成超高效N型的TOPCon電池開發，所封成的模組轉換效率率先超過21%，預計將於第四季投入市場，讓同樣的發電度數所節省的用地面積超過10%以上，為地窄人稠的台灣市場提供更有效率的土地利用，同時也大幅提升公司技術能力及產品競爭力。

備受矚目的太陽能電廠業務方面，茂迪運用自製抗強風抗腐蝕的高效模組，特別適合台灣高溫高濕的海島型氣候，目前旗下已有30多個電站，開發中的也有20多個，一步一腳印審慎開發，兼顧太陽光電發展及保護土地利用，全力開拓對環境友善的事業。

(時報資訊)