輕颱米克拉於今（10）日上午8點形成，由於距離台灣極近，中央氣象局已於中午發布陸上、海上颱風警報。為因應可能造成損失，金管會表示，已責成壽險公會、產險公會轉知各會員公司主動瞭解，若有災情應積極協助民眾辦理理賠相關事宜。

金管會提醒民眾，除應做好防颱準備、注意自身安全外，亦應審視投保狀況、檢視因颱風所致災害情形，依保險契約承保範圍向保險公司申請理賠。以財產保險為例，民眾投保保單若有包含因颱風或洪水所致損失者，可依契約約定向保險公司請求賠付。

另外，為協助民眾移轉颱風與洪水造成損失，金管會指出，自今年元旦起已擴大住宅火險保障範圍、新增「住宅颱風及洪水災害補償保險」保障，提醒民眾若有相關損失，可洽所投保保險公司，以維護自身權益。

金管會表示，民眾若對理賠事項仍有疑義，在各保險公司及保險、產險2公會網站均有免付費服務專線，民眾可多加利用。

(時報資訊)