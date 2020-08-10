PCB廠健鼎(3044)因大陸廠區全面復工，第2季稅後盈餘為13.15億元，季增34.6%，每股盈餘為2.5元，上半年每股盈餘為4.36元，由於進入傳統旺季，健鼎7月合併營收為50.86億元，創下單月歷史次高，健鼎表示，第3季業績可望優於第2季。

健鼎第1季受到新冠肺炎疫情導致湖北廠區延後復工影響不小，不過3月起湖北廠區復工，健鼎業績亦自第2季展現成長力道，第2季合併營收130.1億元，營業毛利25.24億元，合併毛利率19.4%，營業利益14.21億元，稅前盈餘16.87億元，稅後盈餘13.15億元，每股稅後盈餘2.5元，上半年合併營收247.28億元，營業毛利43.81億元，營業利益22.69億元，稅後盈餘22.92億元，每股稅後盈餘4.36元。

由於進入傳統旺季，健鼎7月合併營收約50.86億元，月增11.1%，較去年同月成長2.4%；前7月合併營收為298.14億元，較去年同期減少1.6%。

(時報資訊)