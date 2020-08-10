「年輕有夢、踏實逐夢！」台中市議員謝志終指出，為了推廣羽球向下扎根，從105年起，我們開始主辦豐后神羽球大聯盟比賽，讓國小國中的小朋友，有接觸羽球的機會，從其中找到有天份及興趣的選手，果然不負眾望，南陽國小羽球隊勇奪2020嘉義市市長盃，全國羽球錦標賽國小男生團體組第一名榮耀。

謝志忠說，2年前，一位羽球選手的媽媽，也是我的好朋友麗雯，她告訴我，雖然他兒子即將畢業離開羽球隊，但是南陽國小的羽球隊，黃教練和小朋友都很認真，希望我幫幫他們，二話不說，包括我自己，再找9位好朋友，每年捐1萬元，共計10萬元，成立羽球紮根後援會；第二年，再增加2位好朋友，合計12萬元；第三年，目標就是15萬元，挺就對了！

謝志忠指出，事實證明，黃教練和這些小朋友，沒有讓我們失望，表現越來越好，這次拿下國小男生團體第一名，真是與有榮焉！細數其中這些選手，還真的幾乎都是從當年的豐后神羽球大聯盟，培養出來的選手。

謝志忠強調，小梁，105年的豐后神初級男單打第五名，如今已是全國六男單打冠軍，繼續努力，指日可待……..。

(中時 )