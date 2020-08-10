共襄盛舉演唱會的志工們都經過額溫測量，及強制戴口罩等防疫措施後入場，旺旺友聯發贈LED三用螢光筆作活動伴手禮讓現場星光閃閃。（旺旺文教基金會提供／劉宥廷高雄傳真）

歌手邱芸子。（旺旺文教基金會提供／劉宥廷高雄傳真）

歌手阿吉仔。（旺旺文教基金會提供／劉宥廷高雄傳真）

歌手董育君。（旺旺文教基金會提供／劉宥廷高雄傳真）

歌手高向鵬。（旺旺文教基金會提供／劉宥廷高雄傳真）

歌手陳思安。（旺旺文教基金會提供／劉宥廷高雄傳真）

高市府與旺旺文教基金會、中國時報、南區工商建研會、高雄青溪總會等8日在高市立社會教育館隆重舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，向高市志工們致敬；演唱會上安排多位知名實力派歌手輪番演唱，多首耳熟人詳的膾炙好歌，現場破千位社福、醫療衛生等志工歡聚一堂。

旺旺文教基金會主任周哲仁代表主辦單位上台勉勵志工，周表示，志工是維護社會安定的一股力量，從日出到日落都能看到志工在社會各角落的服務身影。高雄市青溪總會長姜文郎率青溪多位副總會長及幹部向在場的志工致意。

南區工商建研會長李玉文表示，志工的付出是社會祥和的表徵，建研會在今年防疫期間捐贈大量的物資給社會局做急難防疫用，盡一份企業的微薄之力。高市社會局副局長葉玉如等多位貴賓也齊聚公益演唱會上祝福所有志工。

共襄盛舉演唱會的志工們都經過額溫測量，及強制戴口罩等防疫措施後入場，旺旺友聯發贈LED三用螢光筆作活動伴手禮讓現場星光閃閃；勵志台語歌王阿吉仔、小江惠陳思安、玉女歌手董育君、金鐘歌王高向鵬、台語歌姬邱芸子、師奶殺手沈建豪等賣力演出，南台灣小天后圓圓擔綱主持，推崇志工犧牲奉獻的精神，讓志工們深感榮耀與窩心。

(中時 )