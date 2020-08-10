印尼北蘇門達臘的錫納蓬火山(Mount Sinabung)在8月10日爆發，噴發的火山灰高達5,000公尺，並且使附近的村莊蒙塵，所幸目前沒有傷亡傳出，也因為疫情，多數村民都有戴口罩，也就沒有太多呼吸道問題。

美聯社報導，蘇門答臘島監測站的官員阿曼·普特拉（Armen Putra）表示，下落的火山灰與火山礫，在山腰處的廢棄的村莊中，累積了約5公分厚。不過此處無居民，問題不大。

Mount Sinabung erupts! Indonesia, August 10 2020

這場噴發稍微影響到周邊交通，附近旅遊城市比拉塔吉(Berastagi)視野變得一片灰濛濛，汽車必須在白天開大燈才安全，當地距離火山約20公里。

印尼錫納朋火山附斤城市比拉塔吉。受火山灰影響而灰濛濛。(圖/美聯社)

印尼的火山學和地質災害緩解中心表示，此次噴發規模不算大，並沒有造成死亡或傷害。不過目前仍不知噴發是否到此為止，因此部門建議附近5公里範圍的居民，仍應注意火山活動，尤其是注意熔岩是否有激烈噴發的危險。印尼運輸部表示，到目前為止，飛行航空線尚未受到火山灰的影響。

印尼群島全部位在太平洋火環帶上，屬板塊交界處，境內火山數量多，共有120多座。這次噴發的錫納火山，在休眠了4個世紀之後於2010年大規模噴發，造成兩人死亡。到了2014年，又發生另一起噴發，導致16人死亡，而2016年的噴發則造成7人死亡。

(中時新聞網)