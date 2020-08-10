台中市家庭暴力及性侵害防治中心目前有138名青少年列管個案，其中施用2級毒品有31名，占22.5％，施用3、4級107名，達77.5％，社會局向青少年宣導反毒、反霸凌、兒童權利，打造「無毒無暴，友善兒少」幸福城市。

社會局長彭懷真指出，現在提倡實踐兒童權利，社會局率先落實，重視兒少的社會參與權和表意權，今年第二屆兒少代表更融入身障、新住民、原住民、經濟弱勢及安置背景的孩子們，希望大眾傾聽兒少多元族群的聲音，期待兒少在愛與關懷的陪伴下成長茁壯。

聖羅蘭國際同濟會會長李惠玲說，聖羅蘭同濟會成立31年來，投入服務兒童與社區，每年舉辦拾穗人生系列活動；近年來，毒品和校園霸凌產生的社會悲劇層出不窮，凸顯兒童權益保障在台灣仍有進步空間。

鼓勵年輕人，他們會做的很好！彭懷真指出，社會局首次邀請兒少代表主持活動，初試啼 聲即有大將之風，兩名主持人一名剛升高一，另一人就讀高二，年紀輕輕不怯場。

由於毒品有年齡下降趨勢，還遭不法之徒將毒害滲入校園，台中市家防中心表示，目前列管138名青少年疑涉毒品，加強輔導青少年遠離毒品，向毒品說「NO！」

(中時 )