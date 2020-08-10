米克拉颱風直撲 澎湖停止上班上課 花火節取消 18:072020/08/10 中時 陳可文 、中時新聞網、 許立穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受米克拉颱風影響，稍早澎湖縣政府原先宣布10日晚間正常上班上課，半小時後又宣布今(10日)晚間至11日早上停止上班上課。（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到今年第6號颱風「米克拉」來襲，澎湖縣災害應變中心10日下午一級開設，晚上花火節取消，同時宣布當晚6時起至翌日（11日）中午12時全縣停止上班上課。 澎湖縣政府官網指出，依據中央氣象局預報資料顯示，澎湖縣8月11日上午已達停班停課標準，澎湖縣8月11日上午停止上班、停止上課。 依據中央氣象局預測，澎湖縣今(10)日晚上已達停班停課標準，不過稍早澎湖縣政府原先宣布10日晚間正常上班上課，未料半小時後，又宣布「今(10)日晚上停止上班、停止上課。」 (中時 ) #停班停課 #颱風 #花火節 #澎湖縣 #米克拉 也許您會感興趣 推薦閱讀 企業合贈虎科大 刀具研磨軟硬體 04:102020/08/10 產業特刊 逆轉！ 澎湖改口宣布今日晚間至明早停班停課 16:252020/08/10 生活 新生代農民崛起 桃市慶祝農民節表揚 15:522020/08/10 寶島 颱風「米克拉」生成 中央災變中心一級開設 11:462020/08/10 社會 東京奧運》組委會員工染病 疫情恐不樂觀 13:432020/08/10 體育 颱風風力持續增強 澎湖有望達災防假標準 14:302020/08/10 生活 颱風直線加速像考駕照 今晚到明天風雨最劇烈 12:112020/08/10 生活 「米克拉」略增強 高屏台東未來24小時防豪雨 16:082020/08/10 生活 109年桃園市慶祝農民節大會 10:422020/08/10 生活 米克拉直撲 風雨增強！澎湖、金門達停班課標準 13:262020/08/10 生活 生活熱門新聞 米克拉來會放颱風假？台灣颱風論壇：暴風圈必影響3地區 - 生活 逆轉！ 澎湖改口宣布今日晚間至明早停班停課 - 生活 颱風直線加速像考駕照 今晚到明天風雨最劇烈 - 生活 搶中衛口罩！Yahoo奇摩、蝦皮今接力開賣 各通路整理包出爐 - 生活 飯後喝湯吃水果超不養生？醫揭背後關鍵：順序錯了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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