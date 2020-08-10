受到今年第6號颱風「米克拉」來襲，澎湖縣災害應變中心10日下午一級開設，晚上花火節取消，同時宣布當晚6時起至翌日（11日）中午12時全縣停止上班上課。

澎湖縣政府官網指出，依據中央氣象局預報資料顯示，澎湖縣8月11日上午已達停班停課標準，澎湖縣8月11日上午停止上班、停止上課。

依據中央氣象局預測，澎湖縣今(10)日晚上已達停班停課標準，不過稍早澎湖縣政府原先宣布10日晚間正常上班上課，未料半小時後，又宣布「今(10)日晚上停止上班、停止上課。」

(中時 )