智冠科技（5478）公佈109年7月營收5.64億元，年增26％。智冠表示，旗下遊戲事業群今年受惠集團通路經銷合作新遊戲熱賣，加上子公司遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行手遊《三國群英傳M》、代理端遊《古劍奇譚網路版》，以及中華網龍自研手遊《黃易群俠傳M》等新產品陸續上市貢獻，推升月營收年增持續雙位數成長，1至7月累計營收43.66億元，較去年同期增幅達32％，成長強勁。

智冠指出，中華網龍自研手遊《黃易群俠傳M》已於7月20日上市與玩家見面，除了推出手機與電腦多平台版本，讓玩家可以完整體驗端遊累積多年的經典玩法，並陸續開放城戰系統等挑戰，日前遊戲也參展台北國際ACG博覽會與玩家互動，8月中旬還將改版加入寵物系統及多種特色玩法等內容。

遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行手遊《三國群英傳M》，即將於本月更新開放「新世界王」玩法及半週年慶祝活動，而遊戲內日前首度舉辦大型賽事「百萬獎金爭霸賽」也已完成預賽選拔，本月還將迎來24強挑戰賽，吸引超過萬名玩家踴躍參戰，爭取百萬獎金與超值虛寶。

另外，遊戲新幹線旗下代理線上遊戲《古劍奇譚網路版》上週推出年度改版，加入新職業弓箭手「朝弦」、等級上限「合道」、「四大秘境」以及「守禦勒馬關」、「無間探案集」等特色玩法，而經典端遊《三國群英傳Online》將於8月24日帶來全新戰場、覺醒武魂及多重改版活動，帶動玩家回流。

金融科技子公司藍新集團則積極布局線下支付市場，旗下簡單行動支付今年全力推展《ezAIO簡單收》多元支付收款服務，能有效協助實體店家釋放櫃台空間，一機整合《ezPay簡單付》電子錢包、信用卡、電子票證、行動支付等多元支付方式，讓消費者可以快速使用手機支付結帳，並藉由擴大合作通路，開啟《ezPay簡單付》電子錢包應用場域。

此外，《ezPay簡單付》也已加入政府「數位振興三倍券」行列，除了祭出消費滿額可獲得最高「MyCard會員點數500元」超值回饋，更與三井3C門市合作推出通路限定加碼，搭配振興券方案可享最高「MyCard會員點數750元」，共同響應振興經濟。

(工商 )