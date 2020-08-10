吃奇異果能治嘴巴破？專家：恐造成反效果 18:512020/08/10 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖為奇異果示意圖。圖／本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 網路傳說一天吃5顆以上的奇異果，可以治療嘴巴破，究竟是不是真的呢？食藥署表示，奇異果雖含有維生素C，但口腔潰瘍的肇因繁複多元，「一天吃5顆以上奇異果可治療口瘡」目前並沒有相關科學論述依據證實。且奇異果恐產生刺激性，可能會造成黏膜受損。 食藥署提醒，若是口腔潰瘍的情形持續2週以上，則有可能為自體免疫系統，或是口腔癌等病變造成，如果超過兩週以上的嘴巴疼痛或是有可疑的腫塊，應適時就醫並遵醫囑治療，勿聽信偏方而延誤就醫時機。 (工商 ) #口腔潰瘍 #奇異果 #治療 #嘴巴破 #食藥署 也許您會感興趣 推薦閱讀 吃奇異果能治嘴巴破？專家：恐造成反效果 18:512020/08/10 生活 「打開了我重重疊疊」 女碩士不認偷吃已婚男同學 露骨對話出賣她 15:362020/08/10 社會 偶爾吃一次「包肥」沒關係？ 身體會說話 15:422020/08/10 國際 長榮航類出國 免稅品業績破百萬 04:102020/08/10 產業．科技 在世界的角落創造改變 國合會青年海外志工 10:042020/08/10 日常 陸醫藥工業百強 中山兩藥企上榜 04:102020/08/10 兩岸新聞 張菲評羅霈穎「脾氣大但不記恨」 喊話與她口角「別放心上」 15:302020/08/10 娛樂 太陽花世代夢醒時分 04:102020/08/10 時論廣場 地下匯兌又見黑吃黑 光天化日當街強盜130萬遭訴 16:382020/08/10 社會 鬼月運勢飆漲 3生肖富貴難擋 屬兔愛情事業兩得意 18:542020/08/10 生活 生活熱門新聞 米克拉來會放颱風假？台灣颱風論壇：暴風圈必影響3地區 - 生活 不斷更新》米克拉來勢洶洶 金門縣宣布11日停班停課 - 生活 搶中衛口罩！Yahoo奇摩、蝦皮今接力開賣 各通路整理包出爐 - 生活 颱風直線加速像考駕照 今晚到明天風雨最劇烈 - 生活 飯後喝湯吃水果超不養生？醫揭背後關鍵：順序錯了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。