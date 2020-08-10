網路傳說一天吃5顆以上的奇異果，可以治療嘴巴破，究竟是不是真的呢？食藥署表示，奇異果雖含有維生素C，但口腔潰瘍的肇因繁複多元，「一天吃5顆以上奇異果可治療口瘡」目前並沒有相關科學論述依據證實。且奇異果恐產生刺激性，可能會造成黏膜受損。

食藥署提醒，若是口腔潰瘍的情形持續2週以上，則有可能為自體免疫系統，或是口腔癌等病變造成，如果超過兩週以上的嘴巴疼痛或是有可疑的腫塊，應適時就醫並遵醫囑治療，勿聽信偏方而延誤就醫時機。

(工商 )