五眼聯盟外長針對香港特區政府決定延期舉行立法會選舉發表共同聲明，稱對「香港政府不公正地取消香港立法會候選人資格，以及不合理地推遲立法會選舉共同表示嚴重關切。此舉已破壞香港長期以來之所以能夠穩定與繁榮之民主根基」。

聯合聲明表示，美澳加紐英對於北京強制實施新的國家安全法深表關切，認為該法律正在侵蝕香港人民的基本權利與自由。香港人期望能通過真正自由、公正和可信的選舉，來選出立法會議員。我們支持此一合理期望。我們呼籲香港政府，恢復被取消候選人的選舉資格，使該選舉能在基本法所賦予的，在有利於行使民主權利和自由的環境中進行。北京在中英聯合聲明中向香港人民承諾，將在一國兩制的框架下保持香港的自治及自由。該聲明是聯合國註冊條約，北京必須信守並落實其中承諾。5國共同敦促香港政府，儘快舉行選舉。

大陸駐加拿大大使發言人發表談話表示，加拿大等國外長發表聲明，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。香港特區政府為保護香港市民生命安全和身體健康，決定推遲第七屆立法會選舉時正當且必要之舉。對於香港選舉主任對一些人言行突破法律作出提名無效的決定，是嚴格根據基本法，香港國安法和香港選舉法律辦事。5國的聲明玩弄雙重標準，充斥傲慢和偏見，只會破壞一國兩制。

(中時 )