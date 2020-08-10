白羅斯大選後，數千民眾走上首都明斯克街頭，抗議大選作票，高呼要總統盧卡申科下台。專家指出，這幾乎是盧氏掌權以來，該國爆發的最大示威。(美聯社)

白羅斯（原名白俄羅斯）9日舉行總統大選，代夫出征的獨立候選人提克韓諾芙絲卡亞，挑戰在位長達26年的領導人盧卡申科。這場被喻為該國「世代最火花四射」的選戰，盧卡申科自行宣布獲得壓倒性勝利，但反對派質疑作票舞弊，全國各大城市爆發示威，至少1死，2百餘人受傷，另外有數百被捕。

選委會10日公布數據顯示，盧卡申科拿到8成選票，狂勝對手的9.9％。

但在晚間投票所關閉後，數千在野勢力支持者不滿選舉結果，指控當局舞弊，走上首都明斯克街頭，高喊「盧卡申科滾蛋！」等口號，一度與警方爆發衝突，遭對方以水柱、閃光彈和橡膠子彈驅散；一段在社群媒體廣為流傳的畫面更可見，一位示威民眾遭軍方車輛撞上。據路透10日報導，這場抗爭至少有1人遭警方囚車撞死，數十人受傷。

在第二大城戈梅利等另外約20座城市，昨晚起也陸續爆發抗爭，但據報導，在幾個較小的城市，鎮暴警察有的拒絕與示威者交手，有的則自行撤退。

加拿大亞伯達大學的白羅斯專家馬爾波斯表示，「這是盧卡申科掌權以來，我見過的最大抗爭…在我看來，整個國家真的支持改變。」官媒Belta則表示，警方在這些「未經許可舉辦的活動中，掌控了局勢」。

提克韓諾芙絲卡亞。(美聯社)

提克韓諾芙絲卡亞在選舉前夕，因為競選團隊幹部遭警方拘留，為免不測而選擇藏匿。她的競選陣營宣稱，在明斯克獲得過半選票。提克韓諾芙絲卡亞原本呼籲支持者，以合法手段對選舉結果提出異議，9日深夜，她又向鎮暴警察喊話，要求他們停止攻擊示威群眾，停止暴力，因為警察也是人民。

(中時 )